Dal supermiliardario al prof

(Di martedì 9 marzo 2021) Valeria Braghieri Normale, che più normale non si può. D'altra parte, con chi ti metti dopo essere stata la moglie di Jeff Bezos?! Tanto vale prendersi un campione medio di campione medio Normale, che più normale non si può. D'altra parte, con chi ti metti dopo essere stata la moglie di Jeff Bezos?! Tanto vale prendersi un campione medio di campione medio. Corpulento come tutti gli americani, con la faccia che hanno tutti gli americani, «in the middle» anche nell'età, «avrebbe», dicono i network Usa, «tra i 45 e i 50 anni», ordinarietto pure nelle dichiarazioni d'amore «ho sposato la persona più generosa e gentile che conosca...». La signora MacKenzie Scott-cinquantatré milioni di dollari-ex Besoz, è convolata a nozze con ilessore di chimica dei suoi figli. Dan Jewett insegna(va) alla Lakeside School di Seattle, è un ragazzone da barbecue ...