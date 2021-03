Chiusi tutti i parchi anche il Bosco Urbano (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo le aree gioco, ma tutti i parchi, i giardini e pure il grande polmone del Bosco Urbano e del Laghetto annesso. Spazi verdi completamente Chiusi e off - limits a Lissone, col divieto anche di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021) Non solo le aree gioco, ma, i giardini e pure il grande polmone dele del Laghetto annesso. Spazi verdi completamentee off - limits a Lissone, col divietodi ...

TizianaFerrario : 84 anni, mentre tutti i governanti sono chiusi nei loro uffici su piattaforme on line #PapaFrancesco è in Iraq a pa… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo.

Ultime Notizie dalla rete : Chiusi tutti 'Contro la variante inglese 2 metri di distanza e mascherine chirurgiche' ...pensate per chi lavora accanto a pazienti infetti - spiega l'esperto - Usarle nella vita di tutti i ... Almeno sui mezzi pubblici, nei negozi e negli spazi chiusi frequentati mi affiderei a loro. Sono ...

Chiusi tutti i parchi anche il Bosco Urbano IL GIORNO Coronavirus in Italia, Rt a 1,3 e intensive piene. Il Cts valuta lockdown: stretta nelle zone rosse Una stretta alle regole nelle Regioni o nelle aree dove è più forte la circolazione del virus è imminente. Restrizioni ancor più drastiche nelle zone rosse, ma il ...

Digitale per tutti "Il buono che c’è" Dad, smart working, streaming. La pandemia ha cambiato il vocabolario e il quotidiano. Delle famiglie e dei lavoratori. Un uso più intenso e consapevole della tecnologia è quello che oggi è evidente s ...

