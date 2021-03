Cavani | futuro deciso | a giugno andrà al Boca Juniors

(Di martedì 9 marzo 2021) Edinsonad un passo dal. Sembra prendere una linea piuttosto chiara ildel bomber uruguaiano ad oggi del Manchester United. L'ex Napoli e Psg, secondo quanto riportato da Olé, sarebbe in trattative avviate per trasferirsi in Argentina e vestire la maglia degli Xeneizes.ildicaption id="attachment 1041945" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionDovrebbe concludersi dopo una sola stagione l'avventura al Manchester United di Edinson. La notizia arriva direttamente dall'Argentina dove Olé, riportando anche le parole del fratellastro e agente del Matador, parla di affare praticamente fatto col. " Andare al ...

...suosembra esserci più l'Europa, bensì un clamoroso ritorno in Sudamerica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato,...MANCHESTER UNITED -IN ARGENTINA? La notizia arriva direttamente dall' Argentina ed è stata riportata da tuttomercatoweb . Il quotidiano Olè parla di trattativa in corso per il suo ...Edinson Cavani sembra essere sempre più vicino a lasciare il Manchester United a fine stagione per trasferisi in Argentina.Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è concentrato sul campo e i risultati dicono che è quota 103 reti superando un certo Cavani ...