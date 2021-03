Casalino, i cancri nel Pd, e il suo essere (tuttora) il Rasputin di Conte (Di martedì 9 marzo 2021) Rieccolo. Rocco Casalino è tornato, in stile Rocco. Un’ospitata in radio, una frase di troppo, più pesante del solito, anzi proprio fuori da qualsiasi logica, e il gioco è fatto. “Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati” ha detto il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Radio 1. Apriti cielo. Nel Pd scoppia la bufera, specie da chi per primo si sente chiamato in causa dall’infelice metafora oncologica. Cioè gli ex “renziani” di Base Riformista, corrente che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti che negli ultimi giorni ha avuto qualche dissapore con il segretario dimissionario. Ecco allora il deputato Enrico Borghi tuonare: “Professor Giuseppe Conte, il suo portavoce ha appena ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Rieccolo. Roccoè tornato, in stile Rocco. Un’ospitata in radio, una frase di troppo, più pesante del solito, anzi proprio fuori da qualsiasi logica, e il gioco è fatto. “Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono deiche vanno estirpati” ha detto il portavoce dell’ex premier Giuseppedurante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Radio 1. Apriti cielo. Nel Pd scoppia la bufera, specie da chi per primo si sente chiamato in causa dall’infelice metafora oncologica. Cioè gli ex “renziani” di Base Riformista, corrente che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti che negli ultimi giorni ha avuto qualche dissapore con il segretario dimissionario. Ecco allora il deputato Enrico Borghi tuonare: “Professor Giuseppe, il suo portavoce ha appena ...

peppeprovenzano : Nel @pdnetwork non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti ri… - AndreaRomano9 : Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (#Casalino o chiunque altro) definisca il @pdnetwork un corpo con “can… - davidallegranti : Santori: 'Il Pd ha un marchio tossico'. Casalino: “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingar… - CausiLuigi : RT @christianrocca: Ma esattamente gli indignati per Casalino che dà di cancri ad alcuni Pd di che cosa si stupiscono? Cosa ha detto di div… - eliadallaglio : RT @Apndp: 'Nel #pd ci sono cancri da estirpare' 'Al #mef ci sono pezzi di me...' 'Datemi tregua, già mi è saltato il ponte di #Ferragos… -