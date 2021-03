Brunetta | presto concorsi online in luoghi istituzionali

(Di martedì 9 marzo 2021) Il ministro della Funzione pubblica, Renato, sta lavorando alla possibilità di far svolgerenella P.A. inpubblici. Lo ha annunciato lo stessorispondendo alle domande dei componenti delle commissioni riunite Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato."Ci sono dei vincoli del Cts - ha detto - stiamo lavorando per sbloccare igià banditi. C'era il rischio di fare ida casa. L'idea cui sto lavorando è quella di individuarepubblici: università, sedi fieristiche e altre aree dotate di strutture, di piattaforme tecnologiche dove ospitare un numero elevato per farein sicurezza. Stiamo facendo alcune ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Pubblica amministrazione, Brunetta: 'Presto concorsi da remoto' #RenatoBrunetta - MediasetTgcom24 : Pubblica amministrazione, Brunetta: 'Presto concorsi da remoto' #RenatoBrunetta - MediasetTgcom24 : Pubblica amministrazione, Brunetta: 'Presto concorsi da remoto' #RenatoBrunetta - AnciDigitale : RT @giornalecomuni: #Decaro a Brunetta: “Fare presto sul #RecoveryPlan per rilanciare il Paese” - ComPAfvg : RT @giornalecomuni: #Decaro a Brunetta: “Fare presto sul #RecoveryPlan per rilanciare il Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta presto

Il Foglio

Daal Tesoro, chi comanderà di Carlo Di Foggia Gli spiriti guida di Marco Travaglio Tra i ... La terza ondata Draghi: "nuove strette". Ue: no all'export AstraZeneca 100mila morti in ...L'appello alle forze politiche è non dividersi, mentre bisogna 'permettere al piùun ritorno ... Mercoledì, quando con il ministro Renatoe i sindacati presenterà un piano per la ...Si tratta di una serie di siti individuati dalla direttiva europea Habitat come luoghi di promozione della biodiversità; in Piemonte mancherebbero i fondi europei con cui realizzare le attività di pro ...Ecco perché il governo firma il patto (a sorpresa) con Cigl, Cisl e Uil. Mercoledì 10 la firma del premier e del ministro Renato Brunetta. L’accordo mira a rafforzare l’efficienza della Pubblica Ammin ...