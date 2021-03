Benno ha confessato | come e perché ha ucciso i suoi genitori | i dettagli

Advertising

Agenzia_Ansa : Benno Neumair ha confessato l'uccisione dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair. Lo comunica la procura di… - repubblica : ?? Bolzano, Benno Neumair ha confessato l'omicidio dei suoi genitori. La procura ha rivelato il contenuto degli inte… - fattoquotidiano : Bolzano, Benno Neumair ha confessato ai pm l’omicidio dei genitori. La procura chiede di sottoporlo a perizia psich… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Tre ore senza lacrime, così Benno ha confessato. «La solita lite per i soldi. Poi ho strangolato papà» - AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: Bolzano, Benno ha confessato l'omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair. Quante altre tragedie umane ? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Benno confessato

Commenta per primoNeumair, 30 anni, hadi aver ucciso i genitori e poi di essersi sbarazzato dei cadaveri di mamma e papà gettandoli nel fiume. Per settimane aveva negato, mostrando dolore e stupore. ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il 30enneNeumair hadi aver ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli agli inizi di gennaio a Bolzano. Nel corso del primo interrogatorio, durato tre ore, il giovane non ha mostrato ...Gianni Ghirardini, cognato di Laura e Peter Neumair, nei giorni scorsi ha scritto una lettera al nipote: «L’ho fatto perché gli volevo bene. Ora non più» ...BOLZANO. Prima la discussione con il padre poi la rabbia e la furia omicida nei confronti di chi l'ha messo al mondo. Benno Neumair il giorno del ritrovamento del cadavere della madre nell'Adige ha co ...