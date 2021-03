Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture (Di martedì 9 marzo 2021) Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena ad Amsterdam sabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una. Quello andato in scena adsabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture #coronavirus - NastassiaFi : Che enorme presa in giro! Mentre gli italiani restano chiusi in casa, da soli davanti al monitor, ad Amsterdam si t… - claudina1947 : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture #coronavirus - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture #coronavirus - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Amsterdam torna Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena ad Amsterdam sabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le riaperture in sicurezza. Allo 'Ziggo Dome', uno dei più grandi locali d'Olanda e d'Europa, la ...

TEMPESTA D'AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 14 al 20 marzo 2021 Franzi è grata all'amica per il prezioso aiuto e torna lentamente a sentirsi a proprio agio a ... Benché grata per la generosità del suo ex, la Krummbiegl è però decisa ad andare ad Amsterdam con ...

Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture TGCOM Amsterdam, si torna a ballare in discoteca: primo test per le riaperture Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena ad Amsterdam sabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le ri ...

Ad Amsterdam si balla in discoteca, ma è un esperimento Covid Alla serata allo Ziggo Dome presenti oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al coronavirus ...

Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena adsabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le riaperture in sicurezza. Allo 'Ziggo Dome', uno dei più grandi locali d'Olanda e d'Europa, la ...Franzi è grata all'amica per il prezioso aiuto elentamente a sentirsi a proprio agio a ... Benché grata per la generosità del suo ex, la Krummbiegl è però decisa ad andare adcon ...Milletrecento persone che ballano e bevono all'interno di una discoteca. Quello andato in scena ad Amsterdam sabato non è un raduno di negazionisti ma un esperiemento per ricavare dati utili per le ri ...Alla serata allo Ziggo Dome presenti oltre 1.300 ospiti, tutti testati all’ingresso e risultati negativi al coronavirus ...