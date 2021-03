Allenamento a casa: in forma con il Tip Tap o la Tap Dance (Di martedì 9 marzo 2021) Photo via John Kobal Foundation/Getty Images Tip Tap. Chi lo pratica a livello professionale può diventare una star, come lo spagnolo Rubén Sánchez, che ha anche creato una linea di scarpe da tap, inclusa la versione vegana, o come il coreografo Jason Samuels Smith, che ha fondato a New York la Anybody Can Get It per promuovere forme originali di tap Dance afroamericane. In Italia, invece, abbiamo i fratelli Emanuele e Leonardo D’Angelo, vincitori di otto campionati mondiali. Anche Hollywood non è sfuggita al fascino di questo ballo (le cui origini risalgono al Seicento), da Fred Astaire e Ginger Rogers a Hugh Jackman e Catherine Zeta Jones, assidui frequentatori di scuole di danza, come il nostro Massimo Ranieri. Nell’ultimo anno, poi, sull’onda del movimento Black Lives Matter, la tip tap Dance è diventata un’espressione di rivendicazione dei ... Leggi su amica (Di martedì 9 marzo 2021) Photo via John Kobal Foundation/Getty Images Tip Tap. Chi lo pratica a livello professionale può diventare una star, come lo spagnolo Rubén Sánchez, che ha anche creato una linea di scarpe da tap, inclusa la versione vegana, o come il coreografo Jason Samuels Smith, che ha fondato a New York la Anybody Can Get It per promuovere forme originali di tapafroamericane. In Italia, invece, abbiamo i fratelli Emanuele e Leonardo D’Angelo, vincitori di otto campionati mondiali. Anche Hollywood non è sfuggita al fascino di questo ballo (le cui origini risalgono al Seicento), da Fred Astaire e Ginger Rogers a Hugh Jackman e Catherine Zeta Jones, assidui frequentatori di scuole di danza, come il nostro Massimo Ranieri. Nell’ultimo anno, poi, sull’onda del movimento Black Lives Matter, la tip tapè diventata un’espressione di rivendicazione dei ...

