8 marzo, la donna rischia di scomparire sotto i colpi della neolingua femminista (Di martedì 9 marzo 2021) Il secondo 8 marzo in tempi di pandemia, come un anno fa, ha portato solo una fiacca retorica priva di effetti. Eppure ci sarebbe bisogno, in occasioni come la Giornata della donna, di denunciare con forza cosa sta accadendo alla donna, a tutte le donne, la cui essenza è minacciata da tre fattori: la cultura della lagna, il neofemminismo, le teorie gender. Usare la parola donna diventerà un atto discriminatorio? Tra quanto tempo dire di essere una donna diventerà discriminatorio? O non siamo già in questa fase di annullamento dello specifico femminile? Una fase in cui, come asserisce Michel Onfray, gli esseri umani sono ridotti ad “archivi culturali da plasmare”. Esseri neutri, senza sesso, né religione né patria, perfetti manichini manipolabili dal mercato o ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Il secondo 8in tempi di pandemia, come un anno fa, ha portato solo una fiacca retorica priva di effetti. Eppure ci sarebbe bisogno, in occasioni come la Giornata, di denunciare con forza cosa sta accadendo alla, a tutte le donne, la cui essenza è minacciata da tre fattori: la culturalagna, il neofemminismo, le teorie gender. Usare la paroladiventerà un atto discriminatorio? Tra quanto tempo dire di essere unadiventerà discriminatorio? O non siamo già in questa fase di annullamento dello specifico femminile? Una fase in cui, come asserisce Michel Onfray, gli esseri umani sono ridotti ad “archivi culturali da plasmare”. Esseri neutri, senza sesso, né religione né patria, perfetti manichini manipolabili dal mercato o ...

