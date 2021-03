"W il Pisa" sulla lapide di un tifoso Amaranto (Di lunedì 8 marzo 2021) LIVORNO - Accanto allo stemma del Livorno Calcio, inciso sulla sua lapide, qualcuno ha scritto "W il Pisa" con un pennarello nero. E' stata profanata così la tomba di Valerio Danti, tifoso Amaranto ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 8 marzo 2021) LIVORNO - Accanto allo stemma del Livorno Calcio, incisosua, qualcuno ha scritto "W il" con un pennarello nero. E' stata profanata così la tomba di Valerio Danti,...

Advertising

QuiNewsLivorno : 'W il Pisa' sulla lapide di un tifoso Amaranto - Casa_donna_Pisa : #LottoMarzo #CosediCasa Alle 17.30 con @donnelucca vi aspettiamo in diretta sulla nostra pagina Facebook per parlar… - LiceoMamianiPU : Lisa La piccola signora di nome Annalisa Sale sulla torre di Pisa Prende il volo e atterra e con l'aria non fa g… - adi_padova : RT @ADIPhD: (3/3) ?? Alle 18.30 di domani 9/3, ADI Pisa organizzerà sulla propria pagina Facebook l’evento “Discriminazioni di genere nell… - ADI_Zena : RT @ADIPhD: (3/3) ?? Alle 18.30 di domani 9/3, ADI Pisa organizzerà sulla propria pagina Facebook l’evento “Discriminazioni di genere nell… -