Vaccini | il Moscati di Avellino nella rete della sperimentazione Reithera

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” diè stata individuata tra i 27 centri clinici (26 in Italia e uno in Germania) per partecipare alla seconda fase dello studio condotto dalla società biotecnologica italianain collaborazione con l’Istituto “Spallanzani” di Roma sul vaccino Grad-Cov.2, meglio conosciuto semplicemente come. Diversamente daiPfizer e Moderna che si basano su una tecnologia a Mrna, ilsi basa su una piattaforma vaccinale che fa uso di un “virus vettore” (Adenovirus di gorilla modificato), che contiene l’informazione genetica per produrre la proteina spike del Sars-Cov-2, il collegamento che il coronavirus usa per infettare le cellule.fase 1...

