Tragedia in Uruguay: si è spento a soli 25 anni l'ex Villarreal Franco Acosta (Di lunedì 8 marzo 2021) Tragedia in Uruguay, si è spento a soli 25 anni il giovane calciatore Franco Acosta. Dichiarato disperso sabato scorso dopo aver tentato di attraversare a nuoto un torrente, l'ex attaccante di Villarreal e Racing Club de Santander è stato trovato senza vita dopo 48 ore di ricerche in località Canelones. Il classe '96 veniva da un'esperienza nella seconda serie uruguaiana, con la maglia dell'Atenas.

