Tragedia in Italia | una donna riesce a salvare 2 anziani ma lei non ce la fa

(Di lunedì 8 marzo 2021) È stato l'ultimo gesto d'amore nei confronti dei dueche accudiva, quello di Natalia Dimitrova Beliova, una badante 57enne di origini bulgare morta all'alba di oggi a seguito di un incendio divampato in una villetta di via Padova a Battipaglia (Salerno). Fumo e fiamme non le hanno lasciato scampo: la morte, secondo gli investigatori, è avvenuta per asfissia. Ma prima di esalare l'ultimo respiro, Natalia si è spesa per mettere in salvo i due coniugi, un uomo di 88 anni e unadi 86. Quando si è accorta che la stufa a Gpl accesa in camera da letto aveva provocato un incendio, la badante ha svegliato i duee si è adoperata per metterli al sicuro. Subito dopo ha allertato i familiari dei coniugi, raccontando quanto stava accadendo e, di fatto, facendo scattare l'allarme. Ma qualcosa deve averla spinta a rientrare ...

