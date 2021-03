Tennis | Novak Djokovic | 311 settimane al numero 1 Il record ora è tutto del serbo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi è il giorno, quello che ormai si attendeva da tanto tempo. Proprio nella settimana in cui Roger Federer torna alle competizioni,lo sorpassa perditotali al1 del ranking ATP: 311 contro 310. E’ il primo di una serie di cambiamenti che hanno un che di epocale all’interno dello storico legato alla classifica mondiale: la prossima settimana, infatti, troveremo Daniil Medvedev al2 del mondo, ed era da quasi 16 anni che questa posizione non era occupata da qualcuno che non si chiamasse, Federer, Rafael Nadal o Andy Murray. Nella storia delè il 25°1, e ha conquistato la vetta per la prima volta il 4 luglio 2011 dopo il trionfo a ...

Belgrado e l'intera Serbia rendono omaggio a Djokovic, che oggi stabilisce il suo nuovo record stellare di 311 settimane in testa alla classifica del tennis mondiale. Dalle 19 alle 22 sulla facciata del Municipio della capitale saranno proiettate immagini del campione serbo.