Stimare la data del vaccino grazie ad un calcolatore on-line

In base ad alcuni parametri è possibile calcolare on-line la data in cui presumibilmente si riceverà il vaccino covid 19 Sul web da qualche tempo è disponibile un calcolatore che permetterà ad ognuno, inserendo i propri dati personali in base all'età, categoria sociale di appartenenza e riferimento ad eventuale categoria di rischio, di stabilire con una vaga precisione la data i cui si potrebbe ricevere il vaccino contro il coronavirus. Il calcolo effettuato dall'algoritmo considera parametri quali le forniture di vaccino disponibili e la quantità di questi destinati a categorie specifiche nonché la velocità con cui le vaccinazioni stanno procedendo sul territorio italiano. Inoltre quando saranno inseriti i dati riguardanti la numerosità delle categorie per ...

