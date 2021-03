Roma, Raggi presenta risanamento Ama: ma senza ok entro 18/3 sarà fallimento (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Nel giorno in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il piano di risanamento e il piano industriale di Ama, sull’azienda capitolina che provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti della Capitale resta comunque lo spettro del fallimento. Il disastroso epilogo, infatti, potrebbe concretizzarsi se l’Assemblea capitolina non approverà entro il 18 marzo, data della seconda convocazione dell’assemblea dei soci della municipalizzata dei rifiuti, il piano di risanamento. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – Nel giorno in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il piano di risanamento e il piano industriale di Ama, sull’azienda capitolina che provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti della Capitale resta comunque lo spettro del fallimento. Il disastroso epilogo, infatti, potrebbe concretizzarsi se l’Assemblea capitolina non approverà entro il 18 marzo, data della seconda convocazione dell’assemblea dei soci della municipalizzata dei rifiuti, il piano di risanamento.

