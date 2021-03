Ritorna la Dad e ritorna la protesta: studenti in piazza Castello contro la chiusura (Di lunedì 8 marzo 2021) Anita, Lisa e gli altri studenti della media Calvino che prima di Natale avevano dato vita alla protesta contro la Dad si sono ritrovati questa mattina nuovamente in piazza Castello, davanti al palazzo della Regione Piemonte, per protestare contro il ritorno in Dad delle scuole medie e superiori di Torino. Con loro anche Maya, leader della protesta, del Liceo Gioberti e tanti altri ragazzi che nel frattempo si sono uniti. “Chiudono le scuole, ma non ci dicono perché. Meglio un lockdown totale che chiudere solo la scuola. Avrebbe più senso”, dice Anita, la dodicenne che con il suo esempio ha ispirato la protesta contro la didattica a distanza in tutta Italia. “I cosiddetti esperti dicono da un anno le stesse cose, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 marzo 2021) Anita, Lisa e gli altridella media Calvino che prima di Natale avevano dato vita allala Dad si sono ritrovati questa mattina nuovamente in, davanti al palazzo della Regione Piemonte, perreil ritorno in Dad delle scuole medie e superiori di Torino. Con loro anche Maya, leader della, del Liceo Gioberti e tanti altri ragazzi che nel frattempo si sono uniti. “Chiudono le scuole, ma non ci dicono perché. Meglio un lockdown totale che chiudere solo la scuola. Avrebbe più senso”, dice Anita, la dodicenne che con il suo esempio ha ispirato lala didattica a distanza in tutta Italia. “I cosiddetti esperti dicono da un anno le stesse cose, ...

Agenzia_Ansa : La Lombardia in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi (4 marzo) fino al 14 marzo. Le scuole… - nuovasocieta : Ritorna la Dad e ritorna la protesta: studenti in piazza Castello contro la chiusura - alessia05728584 : Andare a scuola è diventato insostenibile. Noi andiamo a scuola 50 e 50 e tutti i prof pretendono di interrogare so… - Py_FeS2 : RT @VezzaroAndrea: Un anno dopo si ritorna a parlare di DAD: perché non imporre un #lockdown per un mese ma mantenere aperte le scuole, alm… - VezzaroAndrea : Un anno dopo si ritorna a parlare di DAD: perché non imporre un #lockdown per un mese ma mantenere aperte le scuole… -