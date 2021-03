Returnal per PS5 celebra la Giornata internazionale della donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8 marzo, è la Giornata internazionale della donna e, per celebrare l'importante ricorrenza, Sony ha deciso di pubblicare un teaser di Returnal per PS5. Il filmato pubblicato dall'account Twitter di PlayStation Italia, mostra materiale già visto in precedenza, ma sottolinea la forza, il coraggio e la determinazione delle donne. Nel tweet di PlayStation leggiamo "Forti, determinate, coraggiose. Felice Giornata internazionale delle donne!" Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8 marzo, è lae, perre l'importante ricorrenza, Sony ha deciso di pubblicare un teaser diper PS5. Il filmato pubblicato dall'account Twitter di PlayStation Italia, mostra materiale già visto in precedenza, ma sottolinea la forza, il coraggio e la determinazione delle donne. Nel tweet di PlayStation leggiamo "Forti, determinate, coraggiose. Felicedelle donne!" Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Returnal per Returnal: alla scoperta del promettente roguelike esclusivo per PS5 ... un'opportunità che ci ha permesso di capire in che modo questo shooter in terza persona dagli elementi roguelike rappresenterà un'evoluzione per lo studio. Returnal è impregnato dello stesso spirito ...

Returnal: nuovi dettagli sulla narrativa del titolo Cosa ne pensate della produzione targata Housemarque ? Cosa vi aspettate? Vi ricordiamo che Returnal arriverà il 30 aprile esclusivamente per PlayStation 5 . Segui Gamesvillage.it su Google News , ...

Returnal: in pre-ordine per PlayStation 5 a prezzo bomba Telefonino.net Returnal per PS5 celebra la Giornata internazionale della donna Oggi, 8 marzo, è la Giornata internazionale della donna e, per celebrare l'importante ricorrenza, Sony ha deciso di pubblicare un teaser di Returnal per PS5. Il filmato pubblicato dall'account Twitter ...

Xbox e PlayStation celebrano la Festa della Donna: da Returnal a Minecraft I due colossi videoludici celebrano la Festa della Donna con una serie di messaggi e iniziative speciali dedicate.

