Karl Lagerfeld | andrà all’asta la sua collezione d’arte

(Di lunedì 8 marzo 2021), scomparso nel 2019, ha lasciato un ingente patrimonio artistico. La sua, a due anni dalla scomparsa,è stato uno degli stilisti più importanti del panorama mondiale della moda, scomparso il 19 febbraio 2019. In seguito alla sua scomparsa si è spesso parlato della sua eredità. Non avendo eredi diretti, il suo patrimonio di circa 200 milioni di euro è andato, come da volontà, ad alcuni collaboratori, modelli e alla sua amata gatta. Adesso si apprende che l’esecutore testamentario delle proprietà dello stilista ha incaricato la casa d’aste britannica Sotheby’s di valutare lain possesso dello stilista, a cui seguirà la vendita dei beni ...

hellxchanel : Ma che ci fa Karl Lagerfeld sul palco di Sanremo? #Sanremo2021 - mffashion_com : La collezione di Karl Lagerfeld all'asta di Sotheby's - sonoadirata : Anno 2021 scopro che Karl Lagerfeld è morto da due anni - ValentinaCurina : @lincubochedorme @HeyGlory012 @lapinella È anche stata l’ultima musa di Karl Lagerfeld. Tralasciando la popolarità… - readingvogue : Letteralmente l’ultima musa di Karl Lagerfeld per Chanel -

Ultime Notizie dalla rete : Karl Lagerfeld

MF Fashion

Meno sorprese nello stile, una panoramica sulla storia del brand daa Phoebe Philo. 'Chloé fa abiti funzionali, un concetto che rispetto', dice via Zoom mentre in video si vedono i ...AMATISSIMA DAGLI STILISTI Tra le modelle preferite di, ma non solo...anche le college la amano molto. BEAUTY LOOK Con un viso così, non poteva non essere scelta come 'volto', ovvero ...Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, ha lasciato un ingente patrimonio artistico. La sua collezione d'arte andrà all'asta ...Il mondo dei Kaiser della moda va all’asta. L’esecutore testamentario dei beni di Karl Lagerfeld ha incaricato la casa d’aste britannica Sotheby’s di lavorare alla valutazione e alla vendita dei suoi ...