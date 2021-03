Inter-Atalanta | preview tattica Le indicazioni dal match dell’andata | e i dati di Conte | gioca in contropiede? Tutt’altro

Advertising

MILANO - A chiudere il 26° turno del campionato di Serie A sarà il big match del Meazza in programma alle 20.45 tra. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci da sei vittorie consecutive, devono rispondere ai successi di Juve (3 - 1 contro la Lazio) e Milan (2 - 0 al Bentegodi contro il Verona), con i ...Il tecnico dell'Gian Piero Gasperini ha un solo dubbio di formazione in vista dell'impegno di questa sera contro l': Ilicic o Muriel con ...Inter per l'allungo in vetta, Atalanta per un posto in Champions League. Grande attesa per la sfida di stasera a San Siro tra le due squadre che nel 2021 hanno raccolto più punti (26) e tra le due ...La squadra di Conte corre, ma la matematica non ha ancora condannato nessuno per il titolo, i nerazzurri di Gasp ci sono. Sono le due squadre che hanno segnato di più in Serie A. La sfida nella sfida ...