Il primo album di John Lennon ritorna in edizione deluxe: tutto su John Lennon/Plastic Ono Band (Di lunedì 8 marzo 2021) Sta per arrivare l’edizione deluxe del primo album di John Lennon. John Lennon/Plastic Ono Band – The Ultimate Collection, questo il titolo del progetto, è un’iniziativa firmata da Yoko Ono e comprenderà una mastodontica raccolta di registrazioni inedite per un totale di 159 tracce divise in 6 CD e due DVD Blu Ray. All’interno saranno comprese 87 registrazioni mai pubblicate prima di quest’anno. Il primo album di John Lennon fu pubblicato l’11 dicembre 1970 e decretò l’inizio della carriera solista dell’ormai ex Beatles, dopo che i Fab Four avevano ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Sta per arrivare l’deldiOno– The Ultimate Collection, questo il titolo del progetto, è un’iniziativa firmata da Yoko Ono e comprenderà una mastodontica raccolta di registrazioni inedite per un totale di 159 tracce divise in 6 CD e due DVD Blu Ray. All’interno saranno comprese 87 registrazioni mai pubblicate prima di quest’anno. Ildifu pubblicato l’11 dicembre 1970 e decretò l’inizio della carriera solista dell’ormai ex Beatles, dopo che i Fab Four avevano ...

