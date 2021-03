Il pg di Milano: Corona torni in carcere. L’avvocato: un sacrilegio (Di lunedì 8 marzo 2021) Fabrizio Corona deve tornare in carcere. La pensa così il sostituto procuratore generale di Milano, Antonio La Manna, che ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di revocare il differimento pena concesso all'ex re dei paparazzi nel dicembre 2019 per consentirgli di potersi curare dalla "patologia psichiatrica" che lo affligge. Secondo il magistrato, infatti, l'ex fotografo avrebbe violato alcune delle prescrizioni impartite dal Tribunale, come il divieto dell'utilizzare social network e quello andare in tv. "Sarebbe un sacrilegio rimandare Fabrizio in carcere", ha sottolineato il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa. La palla è ora in mano ai giudici del Tribunale di Sorveglianza. Il verdetto è atteso entro la fine di questa settimana.Corona, presente in aula, ha preso la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) Fabriziodeve tornare in. La pensa così il sostituto procuratore generale di, Antonio La Manna, che ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di revocare il differimento pena concesso all'ex re dei paparazzi nel dicembre 2019 per consentirgli di potersi curare dalla "patologia psichiatrica" che lo affligge. Secondo il magistrato, infatti, l'ex fotografo avrebbe violato alcune delle prescrizioni impartite dal Tribunale, come il divieto dell'utilizzare social network e quello andare in tv. "Sarebbe unrimandare Fabrizio in", ha sottolineato il suo difensore, l'avvocato Ivano Chiesa. La palla è ora in mano ai giudici del Tribunale di Sorveglianza. Il verdetto è atteso entro la fine di questa settimana., presente in aula, ha preso la ...

