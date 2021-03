I conflitti esistono, impariamo a governarli. Le strategie di Comin (Di lunedì 8 marzo 2021) Pax e Rilancio, sono le due parole chiave di questa fase in cui il nostro Paese si prepara al più massiccio piano vaccinale mai fatto e a finalizzare la più alta dotazione finanziaria (209 miliardi di euro) mai vista dai tempi del Piano Marshall. Pax come un momento di relativa tranquillità sociale, istituzionale e politica, che – se togliamo i dissidi all’interno dei partiti – possiamo osservare in modo abbastanza netto rispetto alla fase precedente, che era invece segnata da continue frizioni tra le parti dello stesso Stato che dovevano affrontare la pandemia. E Rilancio, perché la partita sugli investimenti e le scelte strategiche per il futuro del Paese sarà più che mai decisiva per il futuro di tutti. L’Italia ha potenzialità eccezionali: un patrimonio pubblico immenso, rimasto immobile per decenni e ancora da valorizzare attraverso riqualificazioni e partnership tra il pubblico ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Pax e Rilancio, sono le due parole chiave di questa fase in cui il nostro Paese si prepara al più massiccio piano vaccinale mai fatto e a finalizzare la più alta dotazione finanziaria (209 miliardi di euro) mai vista dai tempi del Piano Marshall. Pax come un momento di relativa tranquillità sociale, istituzionale e politica, che – se togliamo i dissidi all’interno dei partiti – possiamo osservare in modo abbastanza netto rispetto alla fase precedente, che era invece segnata da continue frizioni tra le parti dello stesso Stato che dovevano affrontare la pandemia. E Rilancio, perché la partita sugli investimenti e le scelte strategiche per il futuro del Paese sarà più che mai decisiva per il futuro di tutti. L’Italia ha potenzialità eccezionali: un patrimonio pubblico immenso, rimasto immobile per decenni e ancora da valorizzare attraverso riqualificazioni e partnership tra il pubblico ...

