Guinea Equatoriale | esplosioni in un campo militare | 20 morti e 600 feriti

E' di almeno venti morti e 600 feriti il bilancio di quattro esplosioni accidentali avvenute in depositi di armi e munizioni in un campo militare in, che hanno letteralmente raso al suolo anche diverse aree residenziali. Il presidente Teodoro Obiang Nguema, che da quasi 42 anni governa il piccolo Paese centrafricano col pugno di ...E' di almeno 20 morti e 600 feriti il bilancio, ancora provvisorio, delle esplosioni che hanno scosso una base militare a Bata, nella. Lo ha riferito il presidente Teodoro Obiang Nguema, attribuendo la responsabilità dell'incidente alla 'negligenza' dei soldati incaricati di gestire 'esplosivi, dinamite e ...E' di almeno venti morti e 600 feriti il bilancio di quattro esplosioni accidentali avvenute in depositi di armi e munizioni in un campo militare in Guinea Equatoriale, che hanno letteralmente raso al ...È di almeno 15 morti e oltre 500 feriti il bilancio di una serie di esplosioni avvenute oggi in una base militare nella città di ...