Ghoulam, arriva la conferma più temuta: rottura del crociato (Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzi Ghoulam, infortunatosi nel match contro il Bologna al ginocchio, questa mattina è andato a Villa Stuart per ulteriori esami Il Napoli ieri sera ha battuto, in maniera abbasta convincente, 3-1 il Bologna grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne e al ritorno al goal di Victor Osimhen, ma destano preoccupazioni le condizioni di Faouzi Ghoulam. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

