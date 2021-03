FormarsInsiemE | gli universitari fanno lezioni gratuite

(Di lunedì 8 marzo 2021) Al via nel Lazio l’iniziativa “” contro la dispersione scolastica:farannoagli studenti più piccoli Un progetto per contrastare la dispersione e il disagio scolastico acuiti dalla pandemia, attivando un meccanismo di solidarietà fra studentie alunni fragili. Con l’avvio del secondo quadrimestre prende il via l’iniziativa ‘’, che vedrà studenti… L'articolo Corriere Nazionale.

ATENEI IN CAMPO L'iniziativa, promossa da ScuolediRoma.it e RomaBpa con il sostegno ... e coinvolge gli studenti di tutti gli atenei del Lazio che, offrendo lezioni gratuite, ... Il sito di è stato realizzato da Artsmedia. Per indicare gli alunni le scuole devono iscriversi su: www.formarsinieme.it