"Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte", dice Chiara Appendino per l'8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "Essere ciò che si vuole è un diritto di tutte. E una delle condizioni affinché questo diritto possa esprimersi, la più semplice, è non Essere giudicate dalle apparenze". A scriverlo sui social la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che posta un video in cui è protagonista in diverse vesti e con differenti look: casalingo, sportivo, da discoteca, da serata elegante. Il video si conclude con l'immagine della sindaca con fascia tricolore. "Chiunque deve fare i conti con i giudizi altrui in qualche modo - aggiunge - ma per le donne vale una volta di più: infatti, in primis, vieni giudicata per il tuo aspetto. Vale a ogni livello, anche per una sindaca. Siamo abituate a considerarla una cosa normale, ma non lo è". Per Appendino ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - "ciò che siè undi. E una delle condizioni affinché questopossa esprimersi, la più semplice, è nongiudicate dalle apparenze". A scriverlo sui social la sindaca di Torino,, che posta un video in cui è protagonista in diverse vesti e con differenti look: casalingo, sportivo, da discoteca, da serata elegante. Il video si conclude con l'immagine della sindaca con fascia tricolore. "Chiunque deve fare i conti con i giudizi altrui in qualche modo - aggiunge - ma per le donne vale una volta di più: infatti, in primis, vieni giudicata per il tuo aspetto. Vale a ogni livello, anche per una sindaca. Siamo abituate a considerarla una cosa normale, ma non lo è". Per...

