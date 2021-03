D’Amato: nel Lazio vaccinati 170mila over 80 (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Nel Lazio proseguono le vaccinazioni anti covid19, ad ora i vaccini somministrati sono: 170 mila per la categoria over 80, 50 mila per il personale scolastico docente e non docente, 22 mila al personale delle Forze dell’Ordine e 5 mila alla categoria delle persone fragili”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Nelproseguono le vaccinazioni anti covid19, ad ora i vaccini somministrati sono: 170 mila per la categoria80, 50 mila per il personale scolastico docente e non docente, 22 mila al personale delle Forze dell’Ordine e 5 mila alla categoria delle persone fragili”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione

A metà del mese di marzo tutti i cittadini vaccinati del Lazio potranno scaricare online il certificato vaccinale.

