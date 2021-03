(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di vittime e immani problemi economici, sociali e di relazioni umane. Un fenomeno planetario imprevisto che ha messo ala capacità dideie la stessacivile”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella visita il nuovo Centro vaccinale anti #Covid, allestito presso il Centro Congressi “la Nu… - rtl1025 : ?? 'La diffusione del Covid-19 ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste. Dal… - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'messa a dura a prova resistenza cittadini e convivenza civile'... - Marilenapas : RT @FQLive: #ULTIMORA Mattarella: 'Con il Covid anche l'occupazione femminile è tornata indietro' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Agenzia ANSA

nel suo intervento ha puntato molto sull'impegno delle donne nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. "La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista sanitario. L'......non è un paese per donneè intervenuto nel corso della tradizionale cerimonia per la Giornata internazionale della donna al Quirinale, che si svolge quest'anno con le restrizioni. ...8 marzo 2021. L'"impressionante fenomeno del femminicidio", al centro del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata inter ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di vittime e immani p ...