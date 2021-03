Chi è Samuele? Ecco tutto sul ballerino ammesso al Serale di Amici (Di lunedì 8 marzo 2021) Tre alunni della scuola di Amici hanno scoperto di essere i primi tre finalisti del talent condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Enula, Gaia e Sangiovanni. Nel quotidiano in onda ogni pomeriggio due nuovi allievi hanno ricevuto la stessa bella notizia. Tra questi, Samuele. Ecco tutta sul ballerino. Chi è Samuele Barbetta? Samuele Barbetta è nato Padova ed ha 23 anni. Ha cominciato a interessarsi alla danza ad appena 12 anni, quando comincia a studiare i fondamenti dell’hip-hop. Ha approfondito negli anni tutti gli stili di questa particolare danza e ha studiato seguendo i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale. Ama l’arte a 360 gradi: dai fumetti al cinema, passando per la recitazione. Attualmente Samuele è un insegnante di danza hip-hop ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Tre alunni della scuola dihanno scoperto di essere i primi tre finalisti del talent condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Enula, Gaia e Sangiovanni. Nel quotidiano in onda ogni pomeriggio due nuovi allievi hanno ricevuto la stessa bella notizia. Tra questi,tutta sul. Chi èBarbetta?Barbetta è nato Padova ed ha 23 anni. Ha cominciato a interessarsi alla danza ad appena 12 anni, quando comincia a studiare i fondamenti dell’hip-hop. Ha approfondito negli anni tutti gli stili di questa particolare danza e ha studiato seguendo i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale. Ama l’arte a 360 gradi: dai fumetti al cinema, passando per la recitazione. Attualmenteè un insegnante di danza hip-hop ...

