“Cercasi panchine” | l’iniziativa in Circoscrizione 3 contro il degrado

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tanti cartelli colorati con la scritta “” a segnalare lerotte e inutilizzabili nei giardini e aree pedonali della3. Promotori deli volontari di Torino Tricolore che questa mattina hanno affisso i cartelli ironici e di denuncia e che spiegano: “Ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei residenti della3, che usufruiscono giornalmente degli spazi verdi, in merito alle condizioni disastrose delle, siamo andati a verificare la situazione ed è effettivamente inaccettabile”. “L’obiettivo di questi cartelli ironici è quello di richiamare l’attenzione di istituzioni e media anche sui problemi meno eclatanti, ma altrettanto importanti, dei quartieri è anche da queste piccole cose che si vede l’amore per la ...

