Allegra Galimberti | chi è la moglie di Nicola Porro | «Prima di conoscerla ero un libertino»

(Di lunedì 8 marzo 2021), giornalista, blogger, autore, conduttore televisivo e radiofonico italiano, vice-direttore vicario de “Il Giornale”, è al timone di “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 assai seguito. Della sua vita privata non si sa molto: la donna che gli sta accanto da anni si chiama. Ladiè riservata, lontana dal mondo dello spettacolo. Di lei si conosce ciò che nelle interviste ha dichiarato il 51enne romano. leggi anche l’articolo —>: «Covid? Lacosa a cui ho pensato? Miae i bambini», chi è...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allegra Galimberti

Caffeina Magazine

...e quindi i ristoranti della città dei fiori hanno potuto aprire a pranzo per far mangiare l'... quei "Promessi Sposi" che Umbertovorrebbe togliere dai piani di studio perché osa dire ...Nicola Porro, insieme a lei ma lontano dai riflettori. Si chiamadi nome e di fatto, la moglie del giornalista e conduttore.è la donna che ha saputo conquistare il cuore di Nicola Porro, rendendolo padre di due splendidi bambini, Ferdinando e Violetta. Sempre molto discreti, i due proseguono la loro vita ...La ballad con pianoforte non tradisce, comanda Ermal Meta. Era la notte del punk da balera, di Bugo dov'è e di Orietta Berti (chapeau, Orietta) ...La manifestazione organizzata tra piazza Galimberti e via Roma per dare voce (anche) alla filiera dello sci, dopo la mancata riapertura degli impianti ...