Ai domiciliari per bancarotta il fondatore del Cepu, Francesco Polidori (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Francesco Polidori, umbro di 73 anni, è finito oggi agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta. Polidori è l'uomo che ha fondato il Cepu, la scuola di recupero esami, e la Scuola Radio Elettra. Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI -, umbro di 73 anni, è finito oggi agli arresticon l'accusa di bancarotta.è l'uomo che ha fondato il Cepu, la scuola di recupero esami, e la Scuola Radio Elettra.

Advertising

ladyonorato : - matteosalvinimi : #Salvini: acquistare vaccini ovunque ci siano, preparare la produzione in Italia e investire nelle terapie domicili… - ladyonorato : Prendano esempio tutte le regioni italiane! Il diritto alle cure è la prima espressione concreta del diritto alla s… - sulsitodisimone : Ai domiciliari per bancarotta il fondatore del Cepu, Francesco Polidori - LucianaCiolfi : RT @Corriere: Cepu, Francesco Polidori arrestato per bancarotta: è ai domiciliari -