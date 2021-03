12.473 vaccinati oggi in Piemonte (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 12.473, tra cui 7.018 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.35). A 2.348 è stata ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 12.473, tra cui 7.018 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicateall'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 17.35). A 2.348 è stata ...

Vaccini, ora le dosi ci sono Quello dell’approvvigionamento non può più essere un alibi. Le forniture di vaccini arrivano ormai in modo regolare e le scorte nei magazzini aumentano in modo costante. In questo momento, nei frigori ...

