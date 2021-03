Zingaretti da Barbara D' Urso | la conduttrice | ' Mi sento in colpa per le tue dimissioni'

(Di domenica 7 marzo 2021) è ospite questa sera di nel salotto di per la prima intervista dopo le . Non è un caso che la prima trasmissione scelta sia proprio quella in onda su canale 5 dopo il in cui espresse solidarietà nei ...

davidallegranti : Zingaretti ospite da Barbara D’Urso pensavo fosse solo una minchiata. Invece è una minchiata vera. - StefanoFeltri : La fine della segreteria zingaretti si consuma nel salotto di Barbara D’Urso che gli da del “tu”. Direi una sintesi… - repubblica : Zingaretti stasera in tv da Barbara D'Urso: Dopo le polemiche per il tweet di sostegno alla conduttrice che rischia… - infoitinterno : Zingaretti a Barbara D’Urso: «Dimissioni irrevocabili, il Pd va avanti» - MGPapi : @barbara_de_luca Le prenotazioni sono iniziate alle 12.00 del 1° Febbraio. Io sono riuscita a prenotare alle 17.00… -

Tra Nicola NicolaD'Urso si comincia dal 'Tu'. Polemiche social a parte il presidente della Regione Lazio torna sugli schermi della 'nazionale' a Canale5 per ribadire che le sue 'dimissioni ...Lo ha detto l'ex segretario del Pd, Nicola, ospite did'Urso su Canale5. 'Sono stato accusato ingiustamente di aver difeso una linea scelta insieme. Io amo il pluralismo, ma non ...Poi quando non è andato in porto ci siamo girati e non c'era nessuno, e ci hanno accusato di avere detto »o Conte o morte«, cosa che io non ho mai detto», ha sottolineato Zingaretti. Nel programma di ...Nicola Zingaretti per la prima volta a Live - Non è la d'Urso parla delle sue dimissioni e torna sulle polemiche che l'hanno travolto di recente insieme a Barbara d'Urso.