Tv | Zingaretti | ‘alcuni preferiscono salotti a trasmissioni popolari’

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Ho detto una cosa che confermo: questa è una bella trasmissione, molto popolare, e la scelta di chiamare i leader della politica italiana a parlare dei problemi delle persone è una bella scelta, perchè io sono contro il populismo, ma il populismo si combatte con la politica popolare, non con la puzza sotto il naso A me è sembrato naturale dire complimenti, io non amo la politica snob, mi piace sentire la spalla delle persone vicino”. Lo ha affermato il segretario dimissionario del Pd, Nicola, ospite di ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5, in riferimento alle polemiche delle settimane scorse per il tweet a sostegno della trasmissione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.