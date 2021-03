Test Losail: acuto di Quartararo nel day 3 (Di domenica 7 marzo 2021) A Losail i Test della MotoGP arrivano al day 3, l’ultimo di questa prima parte. In questa domenica di collaudi la parola d’ordine è “equilibrio”, con tutte le case in cima alla classifica e tempi ravvicinatissimi. Tra poco vi racconteremo ciò che è avvenuto in questa sessione. Le squadre della MotoGP si prenderanno un paio di giorni di riposo, godendosi una breve “vacanza” in Qatar. I motori si riaccenderanno mercoledì, con l’ultima sessione di prove prima dell’inizio della stagione 2021. Test Losail, day 2: adesso tutti in pista Test Losail, chi è il più veloce nel day 3? Al termine di questa prima tre giorni, Fabio Quartararo lascia il tracciato alle porte di Doha con il miglior tempo. Il francese, alla sua terza volta con la Yamaha ufficiale, fa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Adella MotoGP arrivano al day 3, l’ultimo di questa prima parte. In questa domenica di collaudi la parola d’ordine è “equilibrio”, con tutte le case in cima alla classifica e tempi ravvicinatissimi. Tra poco vi racconteremo ciò che è avvenuto in questa sessione. Le squadre della MotoGP si prenderanno un paio di giorni di riposo, godendosi una breve “vacanza” in Qatar. I motori si riaccenderanno mercoledì, con l’ultima sessione di prove prima dell’inizio della stagione 2021., day 2: adesso tutti in pista, chi è il più veloce nel day 3? Al termine di questa prima tre giorni, Fabiolascia il tracciato alle porte di Doha con il miglior tempo. Il francese, alla sua terza volta con la Yamaha ufficiale, fa ...

