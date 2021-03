Super-G maschile Saalbach 7 marzo 2021 | risultati e classifiche | vince Odermatt | nono Tonetti

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) Marcoil-Gdi– Hinterglemm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Prova maiuscola da parte dello svizzero, che rifila ben 81 centesimi al momentaneo leadernt Kriechmayr. 1:23.59 il crono dello svizzero, che domina la gara e si conferma il più veloce. Secondo posto per il francese Bailet, al primo podio personale e distante 62 centesimi dalla vetta. Solo terzo invece Kriechmayr, che non può ancora festeggiare la vittoria della coppa di specialità. L’austriaco mantiene infatti un vantaggio considerevole, ma la matematica non gli dà la certezza del successo. A completare la Top 5 Haaser e Feuz. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Gara piuttosto negativa per i colori azzurri. Solo ventiduesimo Dominik Paris, ...