Stella Creasy | la parlamentare inglese che sta lottando per i diritti della maternità

Leggi su dilei

(Di domenica 7 marzo 2021)è uno di quei nomi che tutti dovremmo conoscere perché è legato alla storia di una donna che sta combattendo per noi.è unache, al nono mese di gravidanza, sta combattendo affinché le vengano riconosciuti i suoi, di donna e di persona. “Avere un figlio non è un benefit, è un diritto fondamentale”, ha affermato lain una recente intervista al Guardian. Lei che, negli ultimi mesi, sta combattendo una battaglia per la parità di genere che riguarda un po’ tutte noi. La sua richiesta è chiara, concisa, ma soprattutto lecita: vuole che il governo britannico garantisca laalle donne senza che queste siano costrette a rinunciare al proprio lavoro. Chi è...