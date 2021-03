Scontro tra Willie Peyote ed Ermal Meta: “Sei un ruffiano” (Di domenica 7 marzo 2021) Il rapper torinese si scaglia contro Ermal Meta: “Cantare Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla? È da ruffiani”, lui gli risponde offeso via Twitter. (Instagram)Il Festival di Sanremo è terminato, e come sempre il giorno dopo si accentuano le polemiche. L’ultima è il botta e risposta tra Willie Peyote ed Ermal Meta andato avanti sui canali social dei due cantanti. Il rapper torinese – che si è presentato all’Ariston con la sua Mai dire mai (La locura) – intervenendo alla trasmissione radiofonica “Le brutte intenzioni” ha criticato pesantemente Ermal Meta e la sua scelta di proporre Caruso di Lucio Dalla nella serata delle cover. Leggi anche -> Domenica Live vittima del Festival di Sanremo: ecco cosa è ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Il rapper torinese si scaglia contro: “Cantare Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla? È da ruffiani”, lui gli risponde offeso via Twitter. (Instagram)Il Festival di Sanremo è terminato, e come sempre il giorno dopo si accentuano le polemiche. L’ultima è il botta e risposta traedandato avanti sui canali social dei due cantanti. Il rapper torinese – che si è presentato all’Ariston con la sua Mai dire mai (La locura) – intervenendo alla trasmissione radiofonica “Le brutte intenzioni” ha criticato pesantementee la sua scelta di proporre Caruso di Lucio Dalla nella serata delle cover. Leggi anche -> Domenica Live vittima del Festival di Sanremo: ecco cosa è ...

