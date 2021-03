Sanremo, Mara Venier sbotta e difende Achille Lauro: “Non rompere le…” (Di domenica 7 marzo 2021) La padrona di casa di Domenica In non ci sta e replica in maniera dura agli attacchi ad Achille Lauro di una spettatrice di Sanremo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 7 marzo 2021) La padrona di casa di Domenica In non ci sta e replica in maniera dura agli attacchi addi una spettatrice diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

sbiaditiricordi : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier - A_mara__ : RT @HuertDeAuteuil: Due delle regina del Sanremo moderno, Noemi e Malika manco in top 10. Io boh #sanremo2021 - jiennense81 : La Rai comunica che il vincitore di #Sanrem2021 sarà annunciato da Mara Venier nel corso di #DomenicaIn ??… - AuroraDangelo7 : SANREMO FINIRÀ DOMANI CON MARA VENIER, MA COME OGNI ANNO CI TENEVO A RINGRAZIARE TUTTI PER AVER COMMENTATO QUESTO F… - InkFabr : RT @ciccio_co: Io ho un sogno: Sanremo 2022 condotto da Mara Venier -