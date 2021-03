Pechino 2022: la Cina rischia di perdere i Giochi (Di domenica 7 marzo 2021) Le Olimpiadi invernali 2022 sono già state assegnate alla Cina, eppure c’è il rischio che possano cambiare sede. In queste settimane stanno giungendo pesanti critiche da parte dei Paesi Bassi, degli Stati Uniti e del Canada, i quali ritengono che Pechino 2022 debba essere tolto alla Repubblica popolare cinese per ripetute violazioni dei diritti umani. Nello specifico, l’accusa riguarda la repressione attuata nei confronti della minoranza musulmana uigura che si trova nello Xinjiang, nella zona nord-occidentale del Paese asiatico. In Canada e nei Paesi Bassi gli interventi del governo di Pechino nei confronti della suddetta minoranza sono stati definiti un “genocidio”, e la stessa cosa è accaduta anche negli Stati Uniti. Sjoerd Sjoerdsma, deputato olandese del partito D66 che fa parte della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Le Olimpiadi invernalisono già state assegnate alla, eppure c’è il rischio che possano cambiare sede. In queste settimane stanno giungendo pesanti critiche da parte dei Paesi Bassi, degli Stati Uniti e del Canada, i quali ritengono chedebba essere tolto alla Repubblica popolare cinese per ripetute violazioni dei diritti umani. Nello specifico, l’accusa riguarda la repressione attuata nei confronti della minoranza musulmana uigura che si trova nello Xinjiang, nella zona nord-occidentale del Paese asiatico. In Canada e nei Paesi Bassi gli interventi del governo dinei confronti della suddetta minoranza sono stati definiti un “genocidio”, e la stessa cosa è accaduta anche negli Stati Uniti. Sjoerd Sjoerdsma, deputato olandese del partito D66 che fa parte della ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Per Hannes Reichelt la stagione è finita: 'Ho problemi al ginocchio', ma l'obiettivo rimane Pechino 2022 #6Marzo https://t.… - neveitalia : Per Hannes Reichelt la stagione è finita: 'Ho problemi al ginocchio', ma l'obiettivo rimane Pechino 2022 #6Marzo… - Ile43690825 : RT @Cpt_sbada: Ho avuto una visione come gli orfanelli di Fatima: Orietta Berti a Pechino Express 2022 #Sanremo2021 - Cpt_sbada : Ho avuto una visione come gli orfanelli di Fatima: Orietta Berti a Pechino Express 2022 #Sanremo2021 - XinhuaItalia : Pechino 2022: un italiano a bordo pista. Dario Capelli, allenatore squadra cinese sci alpino paralimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Perché la Cina si galvanizza con la diplomazia dei vaccini ... saranno prodotte 2 miliardi di dosi, ed entro la fine del 2022 la capacità sarà di 4 miliardi. Per ... Pechino nega qualsiasi interesse geopolitico nella sua strategia. 'La Cina non trasformerà i ...

Infinita Arianna Fontana: un altro argento ai Mondiali di Short Track È un'atleta infinita, che può guardare all'Olimpiade di Pechino 2022 con rinnovate ambizioni. Ha cambiato sede di allenamento (ora fa base a Budapest), ha cambiato società (adesso è tesserata per l'...

Pechino 2022: la Cina rischia di perdere i Giochi Periodico Daily - Notizie Pechino 2022: la Cina rischia di perdere i Giochi Stati Uniti, Olanda e Canada chiedono un cambio di sede per Pechino 2022 per le continue violazioni dei diritti umani da parte della Cina.

Arianna Fontana medaglia d’argento ai Mondiali di Short Track La 30enne sul podio dei 500, distanza in cui è campionessa in carica. Risultato che la rilancia per Pechino 2022. Bronzo per Pietro Sighel ...

... saranno prodotte 2 miliardi di dosi, ed entro la fine della capacità sarà di 4 miliardi. Per ...nega qualsiasi interesse geopolitico nella sua strategia. 'La Cina non trasformerà i ...È un'atleta infinita, che può guardare all'Olimpiade dicon rinnovate ambizioni. Ha cambiato sede di allenamento (ora fa base a Budapest), ha cambiato società (adesso è tesserata per l'...Stati Uniti, Olanda e Canada chiedono un cambio di sede per Pechino 2022 per le continue violazioni dei diritti umani da parte della Cina.La 30enne sul podio dei 500, distanza in cui è campionessa in carica. Risultato che la rilancia per Pechino 2022. Bronzo per Pietro Sighel ...