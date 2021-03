Parigi-Nizza 2021 | Sam Bennett trionfa sul traguardo di Saint-Cyr-l’École Ritirato Richie Porte

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) L’irlandese Sam(Deceuninck-Quick Step) ha conquistato la prima tappa della. La maglia verde dell’ultimo Tour de France, suldi-Cyr-, ha preceduto il campione di Francia Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo)., per il quale questa è la terza vittoria stagionale, è ora anche il leader della classifica generale. Dato il profilo tortuoso della frazione, ci sono stati diversi tentativi di attacco durante la gara, ma nessuno è riuscito a sventare la volata a ranghi compatti. Lo sprint, che era posto su un arrivo che tirava all’insù, è stato a dir poco dominato da, il quale ha vinto per distacco su un Demare che non ha dato l’impressione di ...