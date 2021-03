Olanda | i convocati di de Boer | in quattro dalla Serie A

(Di domenica 7 marzo 2021): ci sono de Vrij, de Roon, Strootman e de Ligt. Il difensore della Juventus è ai box per infortunio Attraverso i propri canali ufficiali, l’ha reso noti iper le partite contro Turchia, Lettonia e Gibilterra, valide per la qualificazione a Qatar 2022. Ci sono Stefan de Vrij (Inter), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Genoa) e Matthijs de Ligt (Juventus), con il difensore bianconero al momento ai box dopo la botta rimediata contro il Verona. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

_Introducing_me : RT @TUTTOJUVE_COM: Olanda, ecco i convocati di De Boer: c'è anche il bianconero De Ligt - TUTTOJUVE_COM : Olanda, ecco i convocati di De Boer: c'è anche il bianconero De Ligt - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: De Ligt, De Roon e Strootman convocati dall'Olanda per le 3 gare di fine marzo: l'elenco - gilnar76 : Convocati Olanda: la decisione ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MCalcioNews : Olanda, i convocati per le partite di Marzo: ci sono 3 'italiani' -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda convocati

Juventus News 24

Per le tre partite valide per la qualificazione a Qatar 2022 sono statiquattro giocatori che militano in Serie A, ovvero De Ligt (Juventus), De Roon (Atalanta) e Strootman (Genoa).... per una gara che potrebbe rappresentare un crocevia determinante nella corsa verso l', dove ... L'elenco deiPortieri: Daniele Dovara (Meta Catania), Michele Miarelli (Italservice Pesaro)...Convocati Olanda: ci sono de Vrij, de Roon, Strootman e de Ligt. Il difensore della Juventus è attualmente ai box per infortunio ...Il ct della nazionale olandese Frank De Boer ha reso noto la lista dei convocati per le prossime tre partite della nazionale contro Turchia (24 marzo), Lettonia (27 marzo) e Gibilterra ...