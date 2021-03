Nuovo Dpcm firmato dal governi Draghi in vigore fino a Pasquetta. (Di domenica 7 marzo 2021) Draghi ed il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il Nuovo Dpcm. Valido 1 mese, dal 6 marzo al 6 aprile, sarà dunque in vigore anche durante le festività di Pasqua. Il Nuovo Decreto è stato condiviso con i presidenti di tutte le Regioni, con i sindaci ed i rappresentanti delle Province. Nel decreto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza invita a resistere ancora Speranza fa il punto sul Covid Covid19 Bozza Dpcm, possibile apertura cinema e teatri a marzo Per Speranza la seconda ondata è prevedibile Nuovo Dpcm, i sindaci potranno chiudere le piazze alle 21 Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 7 marzo 2021)ed il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hannoil. Valido 1 mese, dal 6 marzo al 6 aprile, sarà dunque inanche durante le festività di Pasqua. IlDecreto è stato condiviso con i presidenti di tutte le Regioni, con i sindaci ed i rappresentanti delle Province. Nel decreto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza invita a resistere ancora Speranza fa il punto sul Covid Covid19 Bozza, possibile apertura cinema e teatri a marzo Per Speranza la seconda ondata è prevedibile, i sindaci potranno chiudere le piazze alle 21 Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e ...

