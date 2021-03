Napoli | ennesima aggressione al personale del 118 e oggetti lanciati contro l’ambulanza

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri sera si è registrato l’ennesimo atto dinei confronti delsanitario del 118 a seguito di un intervento a via Petrarca per un brutto incidente tra moto ed auto. Queste le parole sul post facebook della pagina Nessuno Tocchi Ippocrate: “Stanchi, sottopagati ed aggrediti!n.14 del 2021 Stavolta lo scenario di violenza non sono i quartieri spagnoli, Scampia o Ponticelli, bensì la blasonata Via Petrarca…..proprio da qui ieri sera intorno alle 22 arriva la richiesta di soccorso per incidente auto/moto. A rispondere alla richiesta di soccorso viene inviata la postazione 118 del Crispi che in 7 minuti, e ribadiamo 7 minuti, arrivano sul posto! L’autista viene accolto da un energumeno che scaglia un oggetto contundente sulla ambulanza lato guida, una 50 ...

Ancora un'aggressione viene registrata ai danni del personale del 118 di. Si tratta, secondo l'associazione ' Nessuno Tocchi Ipprocate ' della quattordicesima da inizio anno. Questa volta l'episodio è avvenuto nella centralissima e trafficata Via Pertrarca, una ...