Lo spacciatore è in smart working | la droga gli viene consegnata a casa ma il 21enne finisce in manette

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : spacciatore smart

Corriere Adriatico

PESARO - Anche gli spacciatori lavorano inworking e la droga se la fanno spedire a casa. Niente viaggi che li metterebbero a rischio. Utilizzano dei normali corrieri che sono ignari di tutto, ma nel pacco ci sono sostanze stupefacenti . ...... attività questa alla quale ha cercato banalmente di sottrarsi asserendo di non essere in possesso delle relative chiavi che, però, i militari hanno trovato all'interno della sua. I militari ...PESARO - Anche gli spacciatori lavorano in smart working e la droga se la fanno spedire a casa. Niente viaggi che li metterebbero a rischio. Utilizzano dei normali corrieri che sono ignari ...Aveva allestito in casa una serra di droga, a suo dire, per uso personale. Per questo i carabinieri di Aci Castello, nel catanese, hanno arrestato uno spacciatore 39enne del posto. Dovrà rispondere di ...