L'inutilità dell'8 marzo (se resta solo un giorno) (Di domenica 7 marzo 2021) Si avvicina l'8 marzo "festa della donna", ricorrenza che rimuovo senza esitazione, ritenendola anacronistica e pervasa da un nauseabondo spirito di contraddizione. Sì perché non possono bastare le giornate a tema per evitare che il "nostro" uomo si vanti di essere superiore, il tesoriere despota che verifica gli scontrini della spesa, che ci vieta di lavorare o guidare l'automobile, o ci violenta o uccide a suo piacimento. La vita di una donna vale quanto quella di un uomo e il pregiudizio atavico nei confronti dell'altra metà della mela è una speculazione da mettere alle spalle per evitare l'effetto opposto di legittimare la sopraffazione e la violenza maschile. Superato Platone che, su per giù nel 400 a.c., riteneva il genere femminile " materia fecondabile" , o Sant'Agostino che parlava di sesso ... Leggi su panorama (Di domenica 7 marzo 2021) Si avvicina l'8"festaa donna", ricorrenza che rimuovo senza esitazione, ritenendola anacronistica e pervasa da un nauseabondo spirito di contraddizione. Sì perché non possono bastare le giornate a tema per evitare che il "nostro" uomo si vanti di essere superiore, il tesoriere despota che verifica gli scontrinia spesa, che ci vieta di lavorare o guidare l'automobile, o ci violenta o uccide a suo piacimento. La vita di una donna vale quanto quella di un uomo e il pregiudizio atavico nei confronti'altra metàa mela è una speculazione da mettere alle spalle per evitare l'effetto opposto di legittimare la sopraffazione e la violenza maschile. Superato Platone che, su per giù nel 400 a.c., riteneva il genere femminile " materia fecondabile" , o Sant'Agostino che parlava di sesso ...

