Le indagini di Lolita Lobosco | cosa è successo nella seconda puntata

Leggi su tpi

(Di domenica 7 marzo 2021)diin onda domenica 28 febbraio 2021?della serie tv abbiamo visto la protagonista,, che non ha fatto in tempo a varcare la soglia della questura che è stata coinvolta nellesull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana: Bianca Empoli. Sembrava un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole aveva un alibi di ferro ed era estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è stata di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Cosìcercando con ...