Highlights e gol Napoli-Bologna 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Napoli-Bologna 3-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Allo stadio Maradona show di Lorenzo Insigne che apre e chiude le marcature con una doppietta. L'autore del momentaneo raddoppio è Osimhen tornato a segnare dopo diciannove giornate, gol che aveva dimezzato lo svantaggio per gli emiliani di Soriano. In alto e di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

